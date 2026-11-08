Meksika'da düzenlenecek Dünya Kupası'na son şampiyon ünvanını​​​​​​​ korumak için katılacak Ampute Futbol Milli Takımı, çalışmalarını Antalya'da sürdürüyor.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunun (TBESF) açıklamasına göre milliler, 13-22 Kasım tarihlerindeki şampiyona öncesi son etap kamp çalışmalarını gerçekleştiriyor.

TBESF Başkanı Alpaslan Erkoç, 2026 Ampute Futbol Dünya Kupası'na hazırlanan milli takımın Antalya'daki kampını ziyaret etti.

Milli sporcular ve teknik heyetle bir araya gelen Erkoç, ay-yıldızlı ekibe şampiyonada başarı diledi.

Antrenmanı yakından takip eden ve çalışmalar hakkında bilgi alan Erkoç, ziyarette yaptığı açıklamada, "Milli takımımızın hazırlıklarını yerinde görmek ve sporcularımızla bir araya gelmek bizleri mutlu etti. Sporcularımızın çalışma azmi ve takım içerisindeki birlik beraberlik bizlere güven veriyor. Önümüzde önemli bir Dünya Şampiyonası var. Takımımızın Meksika'da ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine yürekten inanıyorum. İnşallah hep birlikte güzel başarılara imza atacağız." ifadelerini kullandı.

Ampute Futbol Milli Takımı'nın Antalya'daki hazırlık kampı, 11 Kasım'da sona erecek.

Dünya Kupası, son olarak 2022 yılında İstanbul'da düzenlenmişti. Finalde Angola'yı 4-1 mağlup eden Türkiye, dünya şampiyonu olmuştu.