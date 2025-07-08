Fenerbahçe'de kadroya dahil edilecek isimler kadar ayrılacak oyuncular da büyük önem taşıyor.

Sarı-lacivertlilerin geçen sezon takıma kattığı isimlerden Sofyan Amrabat için İtalya'dan teklif geldi.

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Calciomercato'nun haberine göre Atalanta, Faslı oyuncu için devreye girdi. Hücumda Sulemana ve kanatta Ahanor'un satın alınmasının ardından Sofyan Amrabat ana hedef olarak belirlendi.

Fenerbahçe'nin 28 yaşındaki Faslı orta saha oyuncusunun Hollanda pasaportu ve dolayısıyla AB vatandaşı olması İtalya Serie A oyuncu kayıt kuralları için Atalanta'nın elini rahatlatacak konumda. Habere göre Bergamo yönetimine Amrabat'ı öneren kişi bizzat teknik direktör Ivan Juric.

Atalanta, bonusları da hesaba katarak 15 milyon Euro'dan fazla harcamayı düşünmüyor. Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Fenerbahçe ise Amrabat için 20 milyon Euro bonservis beklentisi içinde.

Öte yandan, Amrabat ile Suudi Pro Ligi'ndeki birkaç takım daha ilgileniyor.