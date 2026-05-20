Fenerbahçe’nin geçtiğimiz sezon Real Betis’e kiraladığı Sofyan Amrabat’ın geleceğiyle netleşiyor.

İspanyol gazeteci Gonzalo Tortosa’nın “El Chiringuito de Jugones” programında aktardığına göre Sofyan Amrabat, gelecek sezon da Real Betis forması giymek istiyor. 29 yaşındaki orta saha oyuncusunun İspanya’da yakaladığı istikrardan memnun olduğu belirtildi.

GÖRÜŞMELER BAŞLAYACAK

Söz konusu haberde Real Betis yönetiminin Amrabat’ın takımda kalması için Fenerbahçe ile görüşmelere başlamaya hazırlandığı ifade edildi. Sezon boyunca zaman zaman sakatlık problemleri yaşayan Amrabat, forma giydiği maçlarda gösterdiği performansla teknik heyetin güvenini kazandığı ifade edildi.

Fenerbahçe'nin bonservis beklentisi ve Amrabat için nasıl bir yol izleyeceği transferde şartları netleştirecek.