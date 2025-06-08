Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla başlattığı soruşturmayı tamamladı. Aralarında il başkanları, belediye başkanları ve eski milletvekillerinin de bulunduğu kişiler için hapis ve siyasi yasak talep edildi. Dokunulmazlığı olan mevcut milletvekilleri için de fezleke hazırlandı. Kurultayın iptal davasının 30 Haziran’a ertelenmesi ve 6 Nisan 2025’teki Olağanüstü Kurultayın iptali için açılan dava ile birleştirilmesi, ana muhalefeti hareketlendirdi. Mahkeme, hukukta “mutlak butlan” olarak nitelenen tedbire başvurursa CHP’de kurultay öncesi yönetim iş başına gelecek. Bu durumda 38. Olağan Kurultay ve sonrasında yapılan iş ve işlemler de yok sayılacak. Kemal Kılıçdaroğlu Genel Başkan, Oğuz Kaan Salıcı, Faik Öztrak, Ali Öztunç, Seyit Torun, Fethi Açıkel, Veli Ağbaba, Gamze Akkuş İlgezdi gibi isimler de Genel Başkan Yardımcısı olarak koltuğuna dönebilecek.

BİR YIL İÇİNDE SEÇİM

Kılıçdaroğlu dönerse bir yıl içinde partiyi yeniden kurultaya götürmesi, mahalle seçimlerinden başlayarak kongre takvimini belirlemesi gerekiyor. CHP Parti Meclisinde de bazı isimlerin üyelikleri düşecek ve yerine yedek isimler gelecek. Bu üyeler Belediye Başkanı seçilen eski PM üyeleri Candan Yüceer, Onursal Adıgüzel, Ahmet Akın ile TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl ile Murat Emir olacak. Yerlerine Necdet Saraç, Berhan Şimşek, Cemal Canpolat, Mehmet Tüm, Yıldırım Kaya girecek.