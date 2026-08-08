Cem YILDIRIM

Kurulduğu gün ana muhalefet olan YENİ Parti’nin Genel Merkezi yeni bir başlangıç için hazırlanıyor. Genel Başkan Özgür Özel, “Milletimizin çok dar olan bütçesinden ayırarak bize gönderdiği bağışların emanet olduğu bilinciyle hareket etmeliyiz” dedi.

Önemli kararlar bu salonda alınacak.

Özel, Genel Merkezin de iç dizaynından mobilyalarına ve dekorasyonuna kadar her konuda mütevazı olmasını istedi. Bu talimat doğrultusunda lüks ve aşırıya kaçılmayacak.

Lüks ve aşırıya kaçılmadı.

MERKEZİ KONUM

Zemin ile birlikte 5 kat olan binanın içinde Genel Başkan, Genel Başkan Yardımcılarının odalarının yanı sıra toplantı odaları ve bir konferans salonu da bulunacak.

Binanın su ve doğalgazı bağlandı, tadilatı devam ediyor. Binadaya bu ay sonuna kadar aşamalı olarak taşınma başlayacak.

Mustafa Kemal Mahallesi’ndeki Genel Merkez, ulaşım açısından Ankara’nın merkezi noktalarına da yakın.