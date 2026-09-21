Türk eğitim sektörünün köklü temsilcilerinden Anabilim Eğitim Kurumları, 2026-2027 eğitim öğretim yılını kurumun sevilen simgeleri Animo ve Asimo çizgi film serisi ile açtı. Yıllardır anaokullarında öğrencilere eşlik eden "Animo" ve "Asimo" karakterleri, hayata geçirilen özgün çizgi film projesiyle kendi maceralarını anlatmaya başlıyor. 13 Eylül’de fragmanı yayınlanan çizgi filmin serileri çok yakında Anabilim Youtube kanalında izleyici ile buluşacak. Proje, sadece bir eğlence içeriği olmanın ötesinde, Anabilim’in çeyrek asrı aşan eğitim felsefesini ekranlara taşımayı hedefliyor.

"Nitelikli Eğitim Yalnızca Bilgi Aktarmak Değildir"

Eğitim anlayışlarının merkezine çocukların merak ve keşfetme arzusunu koyduklarını belirten Anabilim Eğitim Kurumları İcra Kurulu Başkanı Serkan Kılıç, projeye ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadelere yer verdi:

"40 yıldır öğrencilerimizin hayatına dokunan, onların sorularına ve hayallerine eşlik eden bir kurum olarak biliyoruz ki nitelikli eğitim yalnızca müfredat bilgisi vermekle sınırlı değildir. Gerçek eğitim; merak etmeyi, düşünmeyi, sorgulamayı ve hayal kurmayı desteklemekle başlar. Animo ve Asimo’nun maceraları da bu vizyonun bir yansıması olarak çocuklarımızla birlikte büyüyecek uzun bir yolculuğun ilk adımıdır. "

İlk Bölüm Çok Yakında Anabilim YouTube Kanalında

Çocukların hayal dünyasını zenginleştirirken okula uyum süreçlerine de pozitif katkı sağlamayı amaçlayan serinin ilk bölümü, Anabilim Eğitim Kurumları Resmi YouTube Kanalı’nda çok yakında minik izleyicilerin beğenisine sunulacak.

Anabilim Eğitim Kurumları Hakkında

40 yılı aşkın köklü geçmişi ve yenilikçi vizyonu ile Anabilim Eğitim Kurumları, anaokulundan liseye İstanbul’da 6 kampüsüyle eğitimin öncü kurumlarından biri olmayı sürdürüyor. 21. yüzyıl becerileriyle donatılmış bireyler yetiştirmeyi hedefleyen Anabilim, akademik başarıyı sosyal-duygusal gelişimle dengeleyerek güçlü eğitim kadrosuyla yoğun bir akademik program sunmaktadır. Cambridge Uluslararası Eğitim Programı, ulusal sınavlardaki güçlü sınav rehberlik desteği, üstün yetenekli öğrenciler için geliştirilen özel destek programları, İngilizcenin yanı sıra ikinci yabancı dil öğretimi, Yetenek Geliştirme, Kişilik Geliştirme ve Düşünme Becerileri Programları ve Anabilim Spor Kulübü sayesinde Anabilimden mezun olan her öğrenci donanımlı bireyler olarak yetişmektedir.

Eğitimde sürdürülebilir başarının adresi olan Anabilim, öğrencilerine sağladığı fırsatlar ve modern eğitim yaklaşımıyla öğrencilerini kendi geleceklerini şekillendirebilecekleri bir geleceğe hazırlarken Türkiye’de ve dünyada da fark yaratmaya devam ediyor.