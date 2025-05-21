İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ekrem İmamoğlu’nun da dahil olduğu isimler hakkında yürütülen “yolsuzluk” soruşturması tüm hızıyla sürerken, soruşturmaya dair dikkat çeken yeni gelişmeler yaşanıyor.
Anadolu Ajansı'nın kamuoyuyla paylaştığı haberde şu ifadelere yer verildi:
“İmamoğlu’nun gözaltına alındığı sırada bulunamadığı iddia edilen telefonunun, yapılan bir operasyon kapsamında bulunduğu”
Haberde ayrıca, telefonun emniyet birimlerince incelemeye alındığı bilgisi dikkat çekti.
“Cep telefonunun emniyette incelemeye alındığı öğrenildi”