3.100.000,00

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Taşıt

34DK1958 Plakalı, 2018 Model , PORSCHE Macan, WP1ZZZ95ZJLB12595 Şasi No'lu Benzin, Otomatik, Gri, Aracın kaporta aksamında gözle görülür bir hasar olmadığı, sağ ön göğüs yan kapağının sökülmüş şekilde arka koltuğunda olduğu, araç iç aksamında gözle görülür bir eksik olmadığı, motor ve mekanik aksamında gözle görülür bir eksik olmadığı, araç motor ve mekanik aksamlarında sorun gözükmediği, Aracın boya aksamında kullanımdan dolayı muhtelif çiziklerin olduğu tespit edilmiştir. Anahtar ve Ruhsat yok. Araç ön ve arka plakası yok.