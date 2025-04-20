İSTANBUL ANADOLU BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ
T.C.
İSTANBUL ANADOLU BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ
2024/18607 TLMT. TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/18607 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|3.100.000,00
|1
|Taşıt
|34DK1958 Plakalı, 2018 Model , PORSCHE Macan, WP1ZZZ95ZJLB12595 Şasi No'lu Benzin, Otomatik, Gri, Aracın kaporta aksamında gözle görülür bir hasar olmadığı, sağ ön göğüs yan kapağının sökülmüş şekilde arka koltuğunda olduğu, araç iç aksamında gözle görülür bir eksik olmadığı, motor ve mekanik aksamında gözle görülür bir eksik olmadığı, araç motor ve mekanik aksamlarında sorun gözükmediği, Aracın boya aksamında kullanımdan dolayı muhtelif çiziklerin olduğu tespit edilmiştir. Anahtar ve Ruhsat yok. Araç ön ve arka plakası yok.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 13/05/2025 - 12:11
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Bitiş Tarih ve Saati : 20/05/2025 - 12:11
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 11/06/2025 - 12:11
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Bitiş Tarih ve Saati : 18/06/2025 - 12:11
#ilangovtr Basın no ILN02209579