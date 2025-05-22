Türkiye'de nesli tükendiği düşünülen Anadolu Parsını doğada görüntülemek çok zor...
1974 yılından sonra ilk kez 2019'da fotokapanlar ile görüntülenen Anadolu Parsının son görüntüsünü ise Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, X hesabından paylaştı.
Yumaklı, Anadolu Parsının görüldüğü videoyu paylaşıp şöyle dedi:
"Anadolu'nun yüce dağlarının gizli kahramanı, en ihtişamlı görüntüsüyle bizi yeniden selamladı."
"1000 yıllık hikâyenin vücut bulmuş hali: Anadolu Parsı. Bu eşsiz mirasımızı tüm imkânlarımızla korumaya devam edeceğiz."
"ANADOLU'DA YAŞAYAN EN BÜYÜK KEDİ"
Yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş de aynı görüntüleri paylaşıp şöyle yazdı:
"Anadolu'da yaşayan en büyük kedimiz; leoparımız yeni görüntüler vermiş. Anadolu'da böyle bir canlı var inanabiliyor musunuz?"