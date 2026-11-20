Anadolu Efes, EuroLeague'in 13. haftasında Fransa temsilcisi ASVEL'i 107-81 mağlup etti. Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan karşılaşmayı 26 sayı farkla kazanan lacivert-beyazlılar, bu sezon organizasyondaki galibiyet sayısını 6'ya yükseltti.
İLK YARIYI 13 SAYI ÖNDE KAPATTI
Pablo Laso'nun ekibi karşılaşmaya Cameron Payne, Jordan Loyd, Collin Malcolm, Dario Saric ve Kai Jones beşiyle başladı. Dış atışlarda etkili olan Anadolu Efes, ilk çeyreği 25-17 üstün tamamladı.
İkinci periyotta da hücumdaki yüksek yüzdesini koruyan lacivert-beyazlılar, soyunma odasına 54-41 önde gitti.
İkinci yarıda oyunun kontrolünü elinde tutan Anadolu Efes, üçüncü çeyreği 85-66 üstün bitirdi. Son periyotta rakibinin geri dönüşüne izin vermeyen ev sahibi ekip, mücadeleden 107-81 galip ayrıldı.
Anadolu Efes, EuroLeague'in bir sonraki haftasında Baskonia'ya konuk olacak. Lacivert-beyazlılar, 22 Kasım Pazar günü ise ligde Trabzonspor ile karşılaşacak.