Anadolu Efes, Basketbol Avrupa Ligi'nin 14. haftasında İspanya ekibi Kosner Baskonia'ya deplasmanda 86-81 yenildi. Efes sekizinci mağlubiyetini yaşarken Baskonia ikinci galibiyetini aldı.
Buesa Arena'daki karşılaşmanın ilk periyodunu 21-19 önde tamamlayan Anadolu Efes, devre arasına da 46-41 üstün girdi.
İkinci yarıda hücumda etkili olan Baskonia, üçüncü periyot sonunda 70-57'lik üstünlüğü yakaladı. İspanya temsilcisi karşılaşmayı 86-81 kazandı.
Baskonia'da Chris Duarte, 14 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Anadolu Efes'te ise Jordan Lloyd'un 16 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.