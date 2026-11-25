EuroLeague 2026-27 normal sezon heyecanı 14. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Ligde geride kalan 13 haftada 6 galibiyet ve 7 mağlubiyet alarak 13. basamakta yer alan temsilcimiz Anadolu Efes, İspanya'nın Vitoria-Gasteiz kentinde Kosner Baskonia'ya konuk olacak.

Fernando Buesa Arena'nın ev sahipliği yapacağı mücadele, bugün (25 Kasım Çarşamba) Türkiye saatiyle 22.30'da başlayacak. Basketbolseverler bu kritik karşılaşmayı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak takip edebilecek.

ANADOLU EFES MORAL DEPOLADI

Ligin bir önceki haftasında sahasında Fransız temsilcisi LDLC ASVEL'i 107-81 gibi çarpıcı bir skorla mağlup ederek gövde gösterisi yapan Anadolu Efes, İspanya deplasmanından da zaferle dönerek çıkışını sürdürmek istiyor. Ev sahibi Kosner Baskonia ise geride kalan 13 maçta yalnızca 1 galibiyet alabildi ve 12 yenilgiyle puan tablosunun son sırasında bulunuyor.

AVRUPA'DA 927'NCİ RANDEVU

Anadolu Efes, Kosner Baskonia mücadelesiyle birlikte Avrupa kupaları tarihindeki 927. karşılaşmasına çıkacak. Lacivert-beyazlılar, bugüne kadar Avrupa arenasında oynadığı 926 maçta 512 galibiyet ve 414 mağlubiyet elde etti.

Temsilcimiz, 2001-2002 sezonundan itibaren kesintisiz yer aldığı modern EuroLeague formatında ise 679. kez parkeye adım atacak. Anadolu Efes, bu organizasyonda geride bıraktığı 678 müsabakanın 355'inden galibiyetle ayrılırken, 323 kez sahadan yenik ayrıldı.