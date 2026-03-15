Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Anadolu Efes, Beşiktaş GAİN ile karşı karşıya geldi. Anadolu Efes, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan maçı 89-80 kazandı.
Bu sonucun ardından Anadolu Efes, 14. galibiyetini elde etti. Beşiktaş, 4. mağlubiyetini yaşadı.
Ligin gelecek haftasında Anadolu Efes, Bahçeşehir Koleji ile karşılaşacak. Beşiktaş GAİN, Trabzonspor'u ağırlayacak.
ANADOLU EFES'TEN PELUŞLU DESTEK
Anadolu Efes-Beşiktaş GAİN maçının oynandığı Sinan Erdem Spor Salonu, önemli bir farkındalığa sahne oldu.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Türkiye Basketbol Federasyonu iş birliğiyle "Sporda Sıfır Atık" farkındalık etkinliği düzenlendi.
Maça yanlarında peluş oyuncakla gelen basketbolseverler, müsabaka öncesinde oyuncakları sahaya atarak dayanışmaya katıldı.
Söz konusu etkinlikte toplanan oyuncaklar, ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırılacak.