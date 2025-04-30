EuroLeague play-off üçüncü maçında Anadolu Efes ile Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos AKTOR, Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşılaştı. Karşılaşmayı 81-77 kaybeden Anadolu Efes, seride 2-1 geriye düştü.

Panathinaikos'ta Kendrick Nunn, 25 sayı ile karşılaşmanın en skorer ismi oldu. Anadolu Efes'te Shane Larkin'in 17 sayı, mağlubiyeti engellemeye yetmedi.

Üç galibiyete ulaşan takımın Dörtlü Final bileti alacağı serinin dördüncü maçı 2 Mayıs Cuma günü yine Anadolu Efes'in sahasında oynanacak.

OAKA'da oynanan maçların ilkini son şampiyon Panathinaikos 87-83 kazanırken, ikinci mücadeleden ise Anadolu Efes 79-76 galip ayrılmıştı.

Karşılaşmaya Anadolu Efes Larkin'in, Panathinaikos AKTOR ise Cedi Osman'ın basketleriyle başladı. Özellikle boyalı alanı etkili kullanmaya çalışan konuk takım karşısında dış atışlardan 5 isabet bulan lacivert-beyazlılar, ilk periyodu 23-20 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte Anadolu Efes, skor üretmekte zorlandı. Buna karşın tecrübeli oyuncusu Sloukas'ın yönlendirdiği hücumlardan bulduğu sayılarla öne geçen Panathinaikos, soyunma odasına 45-39 üstün gitti.

Üçüncü periyoda Nunn'ın üst üste kaydettiği sayılarla başlayan Panathinaikos AKTOR, 22. dakikada farkı ilk kez çift hanelere taşıdı: 39-49. Yunanistan temsilcisinin farkı bir ara 13 sayıya yükselttiği çeyreğin son bölümünde iyi savunma yapan ve hızlı hücumlardan skor üreten Anadolu Efes, son 10 dakikalık bölüme 63-54 geride girdi.

Dördüncü ve son çeyreğin başında 7-0'lık seri yakalayan lacivert-beyazlı takım, 34. dakikada farkı 2'ye indirdi: 61-63. Larkin'in basketleri ve asistleriyle skor üretmeye devam eden Anadolu Efes, bitime 4 dakika kala Oturu'nun smacıyla beraberliği sağladı: 68-68. Kalan sürede hücumda daha etkili olan ve maç boyunca 3 sayı çizgisinin gerisinden yüksek yüzdeyle atan Mitoglu ile bitime 6 saniye kala kritik basket kaydeden Panathinaikos AKTOR, karşılaşmadan 81-77 galip ayrıldı.

Karşılaşmada Panathinaikos taraftarlarının bireysel olarak salona girişlerine güvenlik gerekçesiyle izin verilmedi. Kulüp aracılığıyla bilet satın alan yeşil-beyazlı taraftarlar, deplasman tribününde yerlerini aldı.