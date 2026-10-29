Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague'in 8. haftasında Hapoel Tel Aviv'e 30 sayı farkla, 118-88 yenildi. Bulgaristan'ın Botevgrad şehrindeki Arena Botevgrad'da oynanan karşılaşmanın ardından lacivert-beyazlıların yenilgi sayısı 5'e çıktı.
İsrail temsilcisi karşısında ilk periyodu 27-21 geride tamamlayan Anadolu Efes, soyunma odasına da 60-41 yenik gitti.
İkinci yarıda da farkı kapatamayan lacivert-beyazlılar, üçüncü çeyreği 90-59 geride bitirdi. Karşılaşmayı 118-88 kazanan Hapoel Tel Aviv, EuroLeague'deki 6. galibiyetini aldı.