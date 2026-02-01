Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Merkezefendi Belediyesi Basket üst üste 3'üncü galibiyetini güçlü rakibi Anadolu Efes karşısında alıp çıkışını sürdürdü: 87-80.

Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanan çekişmeli maçta ev sahibinden Miles, 6'da 5 üçlük isabetiyle bulduğu 22 sayıyla takımını galibiyete taşıdı.

Bu skorla Merkezefenrdi 18 maçta 8 galibiyete ulaşırken bu sezon mazisini arayan lig ve EuroLeague'in köklü ekibi Anadolu Efes 10 galibiyette kaldı.

Maça 5-0'lık seriyle başlayan ev sahibi, farkı 7 sayıya kadar çıkardığı ilk periyodu 21-17 önde tamamladı. Denizli ekibi Bleijenbergh'in skorer oyunuyla ikinci periyotta da üstünlüğünü sürdürüp devreyi 48-40 önde geçti. Üçüncü periyodun başında fark 12 sayıya çıkmasına rağmen Şehmus ve Dessert'le etkili olan Anadolu Efes, oyunda dengeyi kurarak periyodu 63-62 önde bitirdi. Dördüncü periyotta Ömercan, Badzim ve Miles ile çok kritik 3 sayılık isabetler bulan Merkezefendi, yeniden 6 sayı farkla üstünlüğü yakaladı. Son bölümde hata yapmayan Denizli ekibi, parkeden 87-80 galip ayrıldı.

SALON: Pamukkale Üniversitesi

HAKEMLER: Kerem Baki, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Halil Erkoç

MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ BASKET: Bleijenbergh 12, Ömer Can İlyasoğlu 7, Miles 22, Badzim 14, Mahir Ağva 6, Emre Tanışan 2, Griffin 9, Cazalon 3, Omic 12, Egemen Güven

ANADOLU EFES: Weiler-babb 16, Dessert 4, Dozier 9, David Mutaf, Ercan Osmani 9, Şehmus Hazer 12, Saben Lee 9, Smits, Swider 15, Erkan Yılmaz, Jones 6

1'İNCİ PERİYOT: 21-17

İLK YARI: 48-40

3'ÜNCÜ PERİYOT: 62-63