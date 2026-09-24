İspanya'nın Barselona kentinde EuroLeague normal sezonunun ilk haftasında FC Barcelona ile Anadolu Efes, Palau Blaugrana'da karşı karşıya geldi.
Anadolu Efes, ilk periyodu 16-25 geride kapattı. İkinci periyotta toparlanan Efes, devreye 45-44 önde gitti. Üçüncü periyotta Barcelona 63-67 öne geçerken, maçı İspanyol ekibi 89-82 kazandı.
İKİNCİ MAÇTA KONUK REAL MADRİD
Anadolu Efes, EuroLeague'de ikinci maçında bir diğer İspanya temsilcisi Real Madrid'i ağırlayacak. Barcelona ise Dubai Basketbol'a konuk olacak.