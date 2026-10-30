Anadolu Efes, EuroLeague'in 9. haftasında konuk ettiği lider Panathinaikos'u 83-68 mağlup etti.
İlk periyodu 21-18 önde tamamlayan Anadolu Efes, ikinci çeyrekte de 24-19'luk üstünlük kurarak devre arasına 45-37 önde girdi. Üçüncü periyotta 16-14'lük skorla farkı 10 sayıya çıkaran ev sahibi ekip, son çeyreği de 22-17 üstün tamamladı ve karşılaşmayı 83-68 kazandı.
Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan karşılaşmayı 15 sayı farkla kazanan Efes, bu sezonki dördüncü galibiyetini aldı. Yunan ekibi ise ikinci kez sahadan yenik ayrıldı.