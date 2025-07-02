Anadolu Efes’in yeni koçu belli oldu. Lacivert-beyazlı kulüp, başantrenör Igor Kokoskov ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Anadolu Efes’ten yapılan açıklama şu şekilde: "Anadolu Efes Spor Kulübü olarak Sayın Igor Kokoškov ile Başantenörlük görevi için 3 sezonluk sözleşme imzaladık. Uzun yıllardır Avrupa'da ve NBA'de başarılı şekilde kariyerini sürdüren Sayın Kokoškov, Slovenya Milli Takımı ile 2017 yılında Avrupa şampiyonluğu da yaşamıştı"