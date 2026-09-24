Anadolu Efes, 2026–2027 sezonundaki ilk EuroLeague maçında 24 Eylül 2026 Perşembe günü FC Barcelona deplasmanına çıkacak.

Temsilcimizin yeni sezon öncesi ise kaptanları belli oldu. Lacivert-beyazlıların takım kaptanlıklarını Erkan Yılmaz, P.J. Dozier ve Dario Saric üstlenecek.

EUROLEAGUE'DE İÇ SAHADA İLK MAÇ REAL MADRİD'E KARŞI

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’ndeki ilk maçında 27 Eylül 2026 Pazar günü Beşiktaş’ı konuk edecek mavi-beyazlıların taraftarı önündeki ilk EuroLeague karşılaşması ise 29 Eylül 2026 Salı günü Real Madrid karşısında, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi’nde oynanacak.

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Anadolu Efes 2026–2027 sezonu oyuncu kadrosu ve forma numaraları:

2 Darius Karutasu

3 Jordan Loyd

4 Santi Yusta

5 Dario Saric

9 Georgios Papagiannis

10 Isaia Cordinier

11 Daron “Fatts” Russell

15 P.J. Dozier

16 Rüzgar Fenemen

17 Collin Malcolm

19 Burak Can Yıldızlı

20 Bruno Fernando

23 David Mutaf

24 Ercan Osmani

32 Matthew Strazel

33 Erkan Yılmaz

55 Mike James

88 Kai Jones