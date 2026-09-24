Anadolu Efes, 2026–2027 sezonundaki ilk EuroLeague maçında 24 Eylül 2026 Perşembe günü FC Barcelona deplasmanına çıkacak.
Temsilcimizin yeni sezon öncesi ise kaptanları belli oldu. Lacivert-beyazlıların takım kaptanlıklarını Erkan Yılmaz, P.J. Dozier ve Dario Saric üstlenecek.
EUROLEAGUE'DE İÇ SAHADA İLK MAÇ REAL MADRİD'E KARŞI
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’ndeki ilk maçında 27 Eylül 2026 Pazar günü Beşiktaş’ı konuk edecek mavi-beyazlıların taraftarı önündeki ilk EuroLeague karşılaşması ise 29 Eylül 2026 Salı günü Real Madrid karşısında, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi’nde oynanacak.
Anadolu Efes 2026–2027 sezonu oyuncu kadrosu ve forma numaraları:
2 Darius Karutasu
3 Jordan Loyd
4 Santi Yusta
5 Dario Saric
9 Georgios Papagiannis
10 Isaia Cordinier
11 Daron “Fatts” Russell
15 P.J. Dozier
16 Rüzgar Fenemen
17 Collin Malcolm
19 Burak Can Yıldızlı
20 Bruno Fernando
23 David Mutaf
24 Ercan Osmani
32 Matthew Strazel
33 Erkan Yılmaz
55 Mike James
88 Kai Jones