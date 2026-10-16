Anadolu Efes, Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 6. haftasında konuk olduğu Litvanya ekibi Zalgiris'i 85-70 mağlup etti. Lacivert-beyazlı takım, bu sezon Avrupa Ligi'nde ikinci galibiyetini aldı. Zalgiris ise 4. yenilgisini yaşadı. Karşılaşmaya çok etkili başlayan Anadolu Efes, 4 oyuncusundan aldığı skor katkısıyla 5. dakikanın sonlarında 12 sayılık üstünlük yakaladı: 2-14. Dış atışlardan kaydettiği isabetlerle farkı 6'ya indiren Zalgiris karşısında sayı bulmaya devam eden lacivert-beyazlılar, ilk periyodu 21-12 önde tamamladı. İkinci çeyrekte rahat skor üretmeye devam eden Anadolu Efes, 16. dakikada farkı 17'ye kadar çıkardı: 21-38. Oyun ritmini kaybeden lacivert-beyazlılar karşısında üst üste bulduğu basketlerle ivme yakalayan Zalgiris, farkı 6'ya kadar indirdi ve Anadolu Efes, soyunma odasına 42-36 üstün gitti. İlk yarının sonundaki iyi oyununu üçüncü periyodun başına da taşıyan Zalgiris, 23. dakikada farkı 3'e çekti: 43-46. Payne'in kritik 3 sayılık basketleri ve Malcolm'un etkili performansıyla oyun üstünlüğünü yeniden ele geçirerek farkı çift hanelere taşıyan Anadolu Efes, son bölüme 67-56 önde girdi. Dördüncü ve son çeyreğe etkili başlayan ve oyun kontrolünü ele geçirerek farkı 19'a kadar çıkaran Anadolu Efes, karşılaşmadan 85-70 galip ayrıldı.

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