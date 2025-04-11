EuroLeague’in 34’üncü haftasında Anadolu Efes, sahasında konuk ettiği Zalgiris Kaunas’ı 87-77 mağlup etti. Bu sonucun ardından normal sezonu 20 galibiyet ve 14 mağlubiyetle tamamlayan Anadolu Efes, play-off biletini aldı. Zalgiris Kaunas ise sezonu 15 galibiyet ve 19 mağlubiyetle bitirdi.

Öte yandan maçın en skorer ismi Anadolu Efes’te 13’er sayı kaydeden Jordan Nwora ve Shane Larkin oldu.

RAKİBİ BELLİ OLDU

Anadolu Efes'in play-off'ta rakibi Ergin Ataman yönetimindeki Yunanistan ekibi Panathinaikos oldu. Real Madrid - Paris Basket arasında oynanacak Play-In maçının galibi ise, Fenerbahçe'nin rakibi olacak.