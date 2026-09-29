Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 2. haftasında Anadolu Efes, konuk ettiği İspanya ekibi Real Madrid'i 94-84 yendi.

Bu sonuçla lacivert-beyazlı takım, bu sezon EuroLeague'de ilk galibiyetini aldı. Real Madrid ise ikinci yenilgisini yaşadı.

İki takımın da yüksek yüzdeyle oynadığı ve başa baş geçen ilk periyodu Real Madrid 29-27 önde tamamladı.

Çekişmeli geçen ikinci çeyreğin son 3 dakika 40 saniyesinde dış atışlardan üst üste bulduğu basketlerle farkı çift hanelere taşıyan Anadolu Efes, soyunma odasına 53-41 üstün gitti.

Karşılıklı basketlerin kaydedildiği ve tempolu geçen üçüncü periyotta Real Madrid, farkı 7'ye indirdi. Lacivert-beyazlı takım, son bölüme 72-65 önde girdi.

Dördüncü ve son çeyrekte boyalı alandan bulduğu basketlerle oyunun kontrolünü eline alan Real Madrid, 37. dakikada farkı 4'e kadar indirdi: 82-78. Kalan bölümde hata yapmayan ve daha iyi bir oyun ortaya koyan Anadolu Efes, karşılaşmadan 94-84 galip ayrıldı.