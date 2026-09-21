Sezona yeni bir kadro yapılanmasıyla giren Anadolu Efes, 2026-27 sezonuna EuroLeague medya günü ile başladı.

Yeni sezon öncesi Anadolu Efes’in en büyük kozlarından biri olacak Isaia Cordinier, sözcü.com.tr’ye konuştu.

CORDİNİER: ANADOLU EFES'İ TEKRAR OLDUĞU YERE ÇIKARACAĞIZ

2 sezondur Anadolu Efes forması giyen Cordinier, ''Türkiye Ligi çok fiziksel bir lig. Herkesin iyi hazırlanması gereken bir lig, biz de ona göre hazırlanıyoruz.’’ ifadelerini kullandı. Son dönemde EuroLeague’de başarıdan uzak kalan lacivert-beyazlıların performansıyla ilgili konuşan başarılı oyuncu, ''Bu sezon için hedeflerimiz çok daha iyi. Anadolu Efes’i tekrar olduğu yere çıkarmak için elimizden geleni yapacağız.’’ dedi. Kadroda yenilenmeyle ilgili konuşan Cordinier, ''Genel olarak takımımıza çok iyi isimler katıldı. Bazı isimler vedalaşıldı. Çok iyi bir kadroyuz. Bunu biliyoruz.’’ diye konuştu.

A.EFES'İN GENÇ YETENEĞİ: RÜZGAR FENEMEN

Anadolu Efes’te bu sezon A Takım’a yükselen Rüzgar Fenemen de sorularımızı yanıtladı.

Lacivert-beyazlıların genç yeteneği, ''Altyapıda ana hedef A Takım’a çıkmak. Şu an önüme bakıyorum, A Takım’a adapte olmaya çalışıyorum’’ dedi. Kadrodaki yeniden yapılanma ve EuroLeague hedefleri hakkında da konuşan 18 yaşındaki oyuncu, ''Bana verilen şansı en iyi şekilde değerlendireceğim. Takıma olabildiğince katkı sağlamak istiyorum. Anadolu Efes olarak katıldığımız her ligi kazanmak istiyoruz. O yüzden bu sezon da iyi kadro olduk. Ana hedef şampiyonluk’’ ifadelerini kullandı.

STEPHEN CURRY'İ İZLEMEKTEN KEYİF ALIYORUM

Anadolu Efes’in başantrenörü Pablo Laso’nun kendisine çok destek olduğunu belirten Fenemen, ''O da point guarddı, ben de öyleyim. O yüzden bana antrenmanlarda bazı detayları ince ince anlatıyor. Bazen kızsa da, bana çok yardımı dokunuyor.’’ diye konuştu.

Rüzgar, izlemekten en keyif aldığı ismin ise ABD’li yıldız basketbolcu Stephen Curry olduğunu belirtti.