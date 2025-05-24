Anadolu Efes, Basketbol Süper Ligi 28’inci hafta erteleme maçında Beşiktaş Fibabanka’yı 90-87’lik skorla mağlup etti.
Karşılaşmaya iyi başlayan Beşiktaş Fibabanka ilk çeyrekte rakibi Anadolu Efes’e 27-20’lik üstünlük kurarken ilk devreyi 51-39 önde tamamladı. Siyah-beyazlılar 3’üncü çeyreği 73-66’lık skorla önde bitirse de son çeyrekte geriden gelen Anadolu Efes maçı 90-87’lik skorla kazandı.
- SALON: Basketbol Gelişim Merkezi
- HAKEMLER: Zafer Yılmaz, Kerem Yılmaz, Ali Serkan Emlek
- ANADOLU EFES: Danıel Oturu 17, Rolands Smits 17, Derek Wıllıs 14, Darıus Thompson 12, Elıjah Bryant 10, Rıdvan Öncel 6, Larkin 6, Erkan Yılmaz 5, Doğuş Özdemiroğlu 2, Jordan Nwora 1
- BEŞİKTAŞ FİBABANKA: Yiğit Arslan 18, Dustın Sleva 13, Conor Morgan 13, Berk İbrahim Uğurlu 10, Jonah Mathews 9, Emanuel Terry 9, Uros Plavsic 6, Kerem Konan 5, Kyle Allman 4
- 1'İNCİ PERİYOT: 20-27
- DEVRE: 39-51
- 3'ÜNCÜ PERİYOT: 66-73