EuroLeague play-off serisi dördüncü maçında, Anadolu Efes ile Panathinaikos AKTOR takımları Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşılaştı. Karşılaşmayı 85-82 kazanan Anadolu Efes seriyi son maça taşırken, maçın son bölümünde Panathinaikos'u çalıştıran Ergin Ataman ile Anadolu Efes taraftarları arasında tartışma yaşandı.

Karşılaşmada son 16.6 saniyeye girilirken Anadolu Efes, teknik faul kazandı. Bu pozisyonun ardından oldukça sinirlenen Ergin Ataman, takımına tepki gösterdi. Hakemlerin pozisyonu izledikleri sırada Anadolu Efes taraftarları, eski çalıştırıcıları ile ilgili "Ergin Ataman mola alsana" tezahüratı yapmaya başladı.

Bunun üzerine çok sinirlenen Ergin Ataman, taraftarlara dönerek tartışmaya başladı. Anadolu Efes'e iki kez EuroLeague zaferi yaşatan tecrübeli çalıştırıcı, tribüne doğru sinirli bir şekilde bir şeyler söyleyerek iki işareti yaptı.

Anadolu Efes yöneticilerinin taraftarların tepkisini dindirmeye çalıştığı sırada Ergin Ataman, salonda kalmak istemediğini hakeme iletti. Ardından da maç. bitmeden sinirli bir şekilde soyunma odasına doğru yöneldi.

Ergin Ataman'ın oğlu Sarp Ataman, maçın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yaşananlara tepki gösterdi. Sarp Ataman, paylaşımında "Bugün hayatımın sonuna kadar saklayacağımı düşündüğüm eşyalar çöpte huzurlu bir akşam geçirebilirler" ifadesini kullandı.