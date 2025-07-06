Anadolu Efes'te ayrılık gerçekleşti. Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "İki sezondur formamızı giyen Rıdvan Öncel ile yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyeri için başarılar dileriz." denildi.
İki sezondur formamızı giyen Rıdvan Öncel ile yollarımızı ayırmış bulunuyoruz.— Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) July 6, 2025
Kendisine verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyeri için başarılar dileriz.
Teşekkürler Rıdvan! pic.twitter.com/Ctmiod9KYT