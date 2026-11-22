Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Trabzonspor'u 77-70 yendi.

Anadolu Efes, Saric ve Loyd'un dışarıdan Jones'in içeriden atışları ile skor üretirken Trabzonspor ise Boston'un peş peşe bulduğu dışarıdan atışlarla karşılık verdi ve konuk ekip ilk 5 dakikaya 13-11 önde girdi. Anadolu Efes, Papagiannis'in basketleriyle 8. dakikada farkı 10'a kadar çıkardı: (11-21) ve ilk periyodu da 23-20 önde tamamladı.

İkinci periyoda daha istekli başlayan Trabzonspor, Yeboah ve Hamm ile farkı indirmeye çalışsa da konuk ekip, Loyd'un bulduğu sayılarla buna izin vermedi. Anadolu Efes, kenardan gelen Yusta'nın katkısıyla devreye 41-34 önde girdi.

Üçüncü periyoda etkili başlayan konuk ekip, Strazel'in iyi oyunuyla 23. dakikada farkı yeniden açtı (36-46). Lacivert-beyazlılar, bu periyodu da 63-52 önde tamamladı.

Son periyoda daha istekli başlayan ev sahibi ekip, özellikle Boston ve Keene'in etkili oyunuyla 36. dakikada farkı 1 sayıya indirmeyi başard: 64-65. Bu dakikadan itibaren baskısını artıran lacivert-beyazlılar, Loyd'un dışarıdan sayılarıyla üstünlüğünü korudu ve karşılaşmayı 77-70 kazandı.

Öte yandan Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulu üyeleri​​​​​​​ de maçı izledi.