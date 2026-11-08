Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında TOFAŞ, deplasmanda Anadolu Efes ile karşılaştı. Mücadeleyi konuk ekip 93-87 kazandı.
Bu sonuçla Pablo Laso yönetimindeki Anadolu Efes, ligde ikinci yenilgisini yaşarken Massimo Cancellieri'nin çalıştırdığı TOFAŞ, üçüncü galibiyetini elde etti.
Skor dağılımları şu şekilde:
Anadolu Efes: Yusta 13, Saric 8, Russell 14, David Mutaf 13, Ercan Osmani 4, Karutasu 2, Loyd 10, Malcolm 7, Fernando 12, Payne 2, Erkan Yılmaz 2
TOFAŞ: Carter 14, Sadık Kabaca 6, Jones 20, Reynolds 16, Brown 6, Nutall 4, Thurman 16, Rubstavicius 9, Efe Postel 2, Emirhan Serbest, Leon Apaydın
1.Periyot: 21-21
Devre: 38-46
3.Periyot: 69-67
Beş faulle çıkan: 38.16 Efe Postel (TOFAŞ)