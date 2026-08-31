Türkiye'nin yerli elektrikli otomobil markası TOGG’da ortaklık yapısının yeniden şekillenmesi bekleniyor. Şirket ortaklarından Vestel Elektronik ve Anadolu Grubu’nun hisselerini devretmeye hazırlandığı, söz konusu payların Türkiye Varlık Fonu (TVF) ile Turkcell tarafından satın alınması için görüşmelerin sürdüğü ifade edildi.

Mevcut ortaklık yapısında Vestel Elektronik, Anadolu Grubu, Turkcell ve BMC Otomotiv’in şirkette yüzde 23’er hissesi bulunuyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ise yüzde 8’lik paya sahip ortak konumunda yer alıyor.

TOGG, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yerli otomobil çağrısının ardından yaklaşık sekiz yıl önce kuruldu. Halka açık olmayan şirket, son yıllarda elektrikli araç pazarındaki büyümeden pay alarak satışlarını artırdı.

Şirketin açıkladığı verilere göre TOGG, 2025 yılında Türkiye’de 39 bin 20 araç satışı gerçekleştirdi. Marka, 2026’nın ilk yedi ayında ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla satışlarını yüzde 30 artırarak 25 bin 848 adede yükseltti.

VERGİ TEŞVİKİNE RAĞMEN KARLILIK GERİDE KALDI

Finansal tablolara göre şirketin geçen yıl birkaç milyar lirayı bulan zararı, 2026’nın ilk altı ayında belirgin şekilde geriledi. Buna karşın sektör temsilcileri, vergi avantajları ve çeşitli teşviklere rağmen otomotiv üreticilerinin kalıcı kârlılığa ulaşabilmesi için yıllık üretim hacimlerinin 100 bin adet seviyesinin üzerine çıkmasının önem taşıdığına dikkat çekiyor.

YÜZDE 46'LIK HİSSE SATIŞA ÇIKIYOR

Öte yandan Reuters’a konuşan üç kaynağın aktardığı bilgilere göre Vestel Elektronik ve Anadolu Grubu, TOGG’daki toplam yüzde 46’lık hisselerini satışa çıkarmaya hazırlanıyor. Kaynaklardan ikisi, bu payların Türkiye Varlık Fonu ile Turkcell tarafından satın alınmasının planlandığını belirtirken, olası satışın bedeline ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Görüşmelerin devam ettiği ve anlaşmanın kısa süre içinde sonuçlanabileceği ifade edildi.