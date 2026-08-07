Kentpark Yapay Plajı, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen döneminde yaptırıldı. Denizi olmayan kente Maldivler gibi turkuaz renkli deniz esintisi getiren plaj yeni sezona girdi ve dün kapılarını açtı. Eskişehir’in ilk kadın Belediye Başkanı olan Ayşe Ünlüce, Porsuk Nehri kıyısındaki uluslararası standartlarda inşa edilen plaja özel önem veriyor.

YAZ SICAKLARINDA VATANDAŞ AKIN EDİYOR

Yaz sıcaklarında serinlemek isteyen vatandaşların uğrak noktası olan Kentpark Plajında detaylı temizlik ve bakım yapıldı. Plaj ve Olimpik Yüzme Havuzu’na halk büyük ilgi gösteriyor. Olimpik Yüzme Havuzu da olan plaj, yazın Eskişehirliler için önemli bir aktivite merkezi oluyor.



6 gün açık olan ve 10.00-18.00 saatleri arasında hizmet ver hizmet veren tesis, düzenli bakım ve hijyen en tesis, düzenli bakım ve hijyen çalışması için pazartesi günleri kapanıyor çalışması için pazartesi günleri kapanıyor. Plaja . Plaja giriş ücr giriş ücreti 400 lira olarak belirlendi. 0-6 yaş eti 400 lira olarak belirlendi. 0-6 yaş arasındaki çocuklar arasındaki çocuklardan ise ücret alınmıyor. dan ise ücret alınmıyor.