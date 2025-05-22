Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilana göre, 22 milyar TL muhammen bedel üzerinde satışa sunulacak paylarla ilgili ihaleye 30 Haziran'a kadar teklif verilebilecek.



İhalenin, 1 Temmuz'da yapılması öngörülüyor. Teklifler peşin bedel üzerinden TL olarak verilecek.

İhale, Hazine mülkiyetinde bulunan 0.01 TL nominal değerli 30 milyar adet HES Kablo payları ile Boyçelik Metal AŞ ve Hazine mülkiyetinde bulunan 1 TL nominal değerli 21.9 milyon adet Erciyes Çelik Halat AŞ paylarının birlikte satışını içeriyor.



ANADOLUNUN EN BÜYÜK ŞİRKETİ



Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), mayıs ayının başında Türkiye'nin mobilya devlerinden Bellona'yı 8 milyar 100 milyon TL bedelle satmıştı.

HES Kablo ile beraberindeki şirketlerin satışından ise bu tutarın yaklaşık 3 katı bir gelir elde edilmesi bekleniyor.





