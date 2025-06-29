2016 yılında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yönetimi kayyıma devredilen HES Kablo, 22 Mayıs 2025 tarihli Resmi Gazete kararı ile satışa çıkarılmıştı.
Mülkiyeti Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) ait olan şirket için yapılacak ihalede 22 milyar liralık muhammen bedel belirlenirken, Anadolu'nun en büyük şirketleri arasında yer alan HES Kablo'nun ihalesine katılmak için son tarih 30 Haziran olarak duyuruldu.
KAZANAN SALI GÜNÜ AÇIKLANACAK
Kapalı teklif isteme ve açık artırma yöntemlerinin birlikte uygulanacağı ihaleye son başvurular yarın yapılacak, ardından şirketin satış ihalesi 1 Temmuz'da saat 10.00'da TMSF'nin Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek.