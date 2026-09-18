Güneydoğu Anadolu'nun köklü lezzetleri arasında yer alan meyan şerbeti, özellikle sıcak yaz günlerinde serinlemek isteyenlerin tercihi oluyor. Fırat Havzası'nda yetişen meyan kökünden hazırlanan içecek, kendine özgü aromasıyla dikkat çekiyor.

Meyan şerbetinin temel malzemesi olan meyan kökü, Fırat Nehri çevresindeki verimli topraklarda doğal olarak yetişebiliyor. Topraktan çıkarılan kökler kurutulduktan sonra su içerisinde bekletiliyor. Böylece bitkinin kendine özgü aroması suya geçiyor ve şerbet hazırlanıyor.

BAKIR KAZANLARDAN SOFRALARA

Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin ve Adıyaman başta olmak üzere bölge kentlerinde tüketilen meyan şerbeti, yüzyıllardır süregelen bir geleneği yaşatıyor. Sokak satıcılarının bakır kazanlarda hazırlayıp servis ettiği içecek, hem yerel halkın hem de turistlerin ilgisini çekiyor.

TADI İLK KEZ DENEYENLERİ ŞAŞIRTIYOR

Tatlımsı ve hafif acımsı aromasıyla diğer geleneksel içeceklerden ayrılan meyan şerbeti, ilk kez deneyenlere farklı bir lezzet sunuyor. Geleneksel tarifte yalnızca meyan kökü ve su kullanılırken bazı yörelerde tarçın, karanfil veya limon da eklenebiliyor.

Meyan kökü doğal bileşikler içerse de aşırı tüketimi, özellikle yüksek tansiyonu bulunan kişiler açısından sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Bu nedenle düzenli tüketim öncesinde uzman görüşü alınması önem taşıyor.