Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde yürütülen üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametindeki ulaşımda kısıtlama uygulanacak. Bolu Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, otoyolun Dörtdivan Kavşağı ile Yeniçağa Kavşağı arasında kalan bölümünde onarım çalışmaları sürüyor. Çalışmalar kapsamında İstanbul yönündeki geçişlere izin verilmeyecek. AÇILACAĞI TARİH BELLİ OLDU Yetkililer, bölgedeki çalışmaların 28 Ağustos 2026 Cuma günü saat 17.00'ye kadar tamamlanmasını hedefliyor. Onarımın sona ermesinin ardından trafiğe kapatılan kesimin yeniden araç geçişine açılması planlanıyor.

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