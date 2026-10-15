Anadolu Otoyolu'nun meydana gelen zincirleme kazada Üsküdar Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin'in de olduğu, 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Kazanın ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Düzce TV'nin aktardığına göre, Anadolu Otoyolu’nun Düzce kesiminde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 araç birbirine girdi. Kazada 1’i ağır olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı. Kazada ağır yaralanan ve kalbi duran bir kişi olay yerinden geçmekte olan doktorun müdahalesi sayesinde hayata döndürüldü. Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından yenilenmesine karar verilen tartışmalı başkan vekili seçimini AKP'nin adayı Dündar Ziya Gültekin kazanmıştı. Ayrıntılar gelecek...

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