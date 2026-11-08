Anadolu Otoyolu’nun Bolu geçişindeki Köroğlu Rampası mevkisinde, saat 20.30 sıralarında 6 otomobil ve bir tırın karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı. Ankara yönünde seyreden 34 ESG 659 plakalı otomobil ile aynı yönde ilerleyen 06 MD 9422 plakalı otomobil çarpıştı. Kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda arkadan gelen ve duramayan 34 FET 134, 41 AAE 036, 34 PD 8502 ve 34 NIV 510 plakalı otomobiller ile 44 AGM 162 plakalı tır da kazaya karıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Otomobillerde bulunan 6 yaralı, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Abant İzzet Baysal Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle otoyolun Ankara yönünde trafik yoğunluğu oluştu. Araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.