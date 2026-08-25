Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı. Dörtdivan Kavşağı ile Yeniçağa Kavşağı arasında gerçekleştirilen üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle bu düzenleme yapıldı. Bolu Valiliği tarafından yapılan açıklamada, otoyolun İstanbul yönünün trafiğe kapatıldığı ve ulaşımın Ankara istikametinden çift yönlü ve kontrollü olarak sürdürüldüğü belirtildi. Trafik akışının 2 şerit Ankara, 2 şerit İstanbul istikametine olacak şekilde düzenlendiği kaydedildi. Bölgede devam eden üstyapı onarım çalışmalarının 28 Ağustos 2026 Cuma günü saat 17.00'de tamamlanmasının planlandığı belirtildi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından İstanbul istikametinin yeniden trafiğe açılacağı belirtildi. Sürücülerin bölgede trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri istendi.

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