Anadolu Otoyolu'nun Yeniçağa mevkisinde Ankara yönüne seyir halindeyken motor kısmından alev alan TIR, kullanılamaz hale geldi.
Akşam saatlerinde meydana gelen olayda, sürücüsü tarafından emniyet şeridine çekilen TIR'da alevler yükseldi. İhbar üzerine Yeniçağa ve Dörtdivan ilçelerinden itfaiye ekipleri ile jandarma bölgeye sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. TIR ile dorsesinde bulunan ürünler tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.