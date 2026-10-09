ANADOLU ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

KULLANIM DIŞI BASI KAĞIDI SATILACAKTIR



1. İşin Niteliği, Yeri ve Miktarı:



a. İşin niteliği: Kullanım Dışı Bası Kağıdı satılacaktır.

b. İşin yapılacağı yer: Anadolu Üniversitesi Yunusemre Kampusü 26470 Tepebaşı Eskişehir

c. İşin miktarı: Mat Kuşe Kağıt – 751,1 ton.

Gramaj Kalınlık Beyazlık Opaklık Mat Kuşe 300 gr/m² 299 µm 12,3 CIE 100 % Standartı TS EN ISO 536 TS EN ISO 534 TS ISO 11475 TS ISO 2471

2. Şartname ve ekleri Anadolu Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Rektörlük Binası 2.Kat 308 Nolu Oda Yunusemre Kampusü 26470 Tepebaşı/Eskişehir adresinde mesai saatleri içinde görülebilir veya 250,00 TL. bedelle temin edilebilir.

3. İhale 20.10.2026 Salı günü saat 14.00’da Anadolu Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Rektörlük Binası 3.Kat 408 Nolu Oda Yunusemre Kampusü 26470 Tepebaşı/Eskişehir adresinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun ilgili hükümleri uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile tahmini bedel üzerinden artırma yapılmak üzere ihaleye çıkarılmıştır.

4. İşin Tahmini bedeli (KDV Hariç) : 33.649.280,00 TL (Otuzüçmilyonaltıyüzkırkdokuzbinikiyüzseksen Türk Lirası)

5. Geçici Teminat Tutarı : 1.009.478,40 TL (Birmilyondokuzbindörtyüzyetmişsekiz Türk Lirası Kırk Kuruş)

6. İhaleye katılabilmek için;

6.1. İstekliyi temsile yetkili kişinin, aşağıda 6.3. maddede belirtilen belgelerle birlikte saat 14.00’da ihalenin yapılacağı odada hazır bulunması,

6.2. Posta ile yapılacak başvurularda ise yazılı teklif mektuplarının aşağıda 6.3. maddede belirtilen belgeleri ihtiva edecek şekilde hazırlanıp ihale saatine kadar Anadolu Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Rektörlük Binası 3.Kat 408 Nolu Oda Yunusemre Kampusü 26470 Tepebaşı/Eskişehir adresine ulaştırılması gerekmektedir.

6.3. İstekliler, ihaleye katılabilmek için aşağıda sayılan belgeleri sunmak zorundadırlar.

6.3.1. Yasal yerleşim yerini (ikametgâh) gösterir belge (e-devlet üzerinden alınabilir),

6.3.2. Nüfus cüzdanı örneği (e-devlet üzerinden alınabilir),

6.3.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri (Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi; Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri),

6.3.4. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sanatkâr odası veya ilgili meslek odası belgesi,

6.3.5. Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

6.3.6. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

6.3.7. Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların banka hesabına yatırıldığını gösteren makbuzlar.

6.3.8. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin temin edecekleri belgeler ile ortak girişim beyannamesi (Ek-2) ve ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesi, (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi sözleşme imzalanmadan önce verilir.) Ayrıca grubun tüm ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini imzalayacaklardır.



7. İstekliler ihaleye bizzat katılmıyor ise teklif mektuplarını ihale saatine kadar iadeli taahhütlü posta ile Anadolu Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Rektörlük Binası 3.Kat 408 Nolu Oda Yunusemre Kampusü 26470 Tepebaşı/Eskişehir adresine göndermeleri veya elden makbuz karşılığında teslim etmeleri gereklidir.

8. Postada olabilecek gecikmeler kabul edilmez.

9. İdare gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedelin tespitinde serbesttir.

İlan olunur.





#ilangovtr Basın no ILN02562712