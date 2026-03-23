Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Geomatik Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, Fırat ve Dokuz Eylül üniversitelerinden meslektaşlarıyla birlikte yer kabuğundaki devasa bir hareketi gün yüzüne çıkardı. GNSS ve radar uydu verileriyle (InSAR) desteklenen çalışma, Anadolu’nun iç kısımlarında daha önce tanımlanmamış bir "Geçiş Zonunu" saptadı.
ANKARA'NIN DOĞUSU BAŞKA, BATISI BAŞKA YÖNE GİDİYOR
Prof. Dr. Kutoğlu, Türkiye’nin bilinen batıya doğru hareketinin ötesinde, derin analizlerle şu çarpıcı sonuca ulaştıklarını belirtti:
"Ankara’nın doğusunda kalan kısım kuzeye doğru hareket ederken, batısı güneye doğru hareket ediyor. Bu zıt yönlü hareket neticesinde Karadeniz Ereğli’den başlayıp Ankara üzerinden Antalya’ya kadar uzanan bir gerinim hattı oluşuyor."
DOĞU ANADOLU FAYI KUZEYE "YAPIŞACAK"
Bu jeolojik sürecin devam etmesi halinde milyonlarca yıl sonra Anadolu'nun doğusu ile batısının birbirinden tamamen kopabileceği öngörülüyor. Kutoğlu, Karadeniz Ereğli burnunun 4,5 milyon yıllık süreçte bu hareketle Karadeniz’in içine doğru büküldüğünü ve bu "S" şeklindeki yapının büyüyeceğini ifade etti.
Çalışmada Afrika ve Arap plakalarının hız farkının da sonuçları ortaya kondu. Arap plakasının daha hızlı hareket etmesi nedeniyle Doğu Anadolu Fayı’nın kuzey kısmının zamanla kapanacağı ve Kuzey Anadolu Fayı (KAF) ile birleşerek Hatay bölgesinden yukarıya doğru dik bir hat oluşturacağı tahmin ediliyor.
YAKIN ZAMANDA TEHLİKE VAR MI?
Vatandaşları korkutacak bir durum olmadığını vurgulayan Kutoğlu, "Bu hat üzerinde şu an 3-4 büyüklüğünde küçük depremler görülüyor. Yakın zamanda büyük bir deprem tehlikesi öngörmüyoruz. Ancak bu enerji milyonlarca yıl birikerek çok daha uzun hatları kırabilir ve jeolojik süreçte Anadolu’yu ortadan ayırabilir." notunu düştü.