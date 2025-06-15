AKP’li milletvekillerinin maden şirketlerine kolaylık sağlamak için TBMM’ye getirdiği yasa teklifi, tarihi eser fışkıran Anadolu topraklarını talana dönüştürecek. Yasa teklifinin 3’üncü maddesine göre, maden şirketinin kazdığı sahada sonradan tarihi esere rastlanırsa bu eserlerin kültür varlığı olup olmadığı konusunda Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan bilgi istenecek. Sahayı inceleyen Bakanlık, uygun görüş verirse madene devam edilecek. Ancak, Bakanlık ‘bunlar tarihi eser’ derse büyük bir tazminat yüküyle karşı karşıya kalacak. Çünkü bu durumda saha madene kapatılacak ve şirketin o güne kadar yaptığı tüm yatırım harcamaları Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından şirkete ‘tazminat’ olarak ödenecek.

ŞIRKETLER TARİHİ DE YUTACAK

Yasa teklifinde tazminat yükünün, “Hesaplanan yatırım giderleri tutarındaki tazminat, ‘lehine kısıtlama kararı verilen idarenin’ bütçesinden ruhsat sahibine ödenir” şeklinde ifade edilmesi dikkat çekti. Bu maddeyle Kültür ve Turizm Bakanlığı adeta ‘vicdanla cüzdan’ arasına sıkıştırıldı. Ağır tazminat yükü yüzünden Bakanlık ya tarihi eserleri görmezden gelip üstünü örtecek ya da devasa tazminatlar ödeyip tarihi eserleri kurtaracak.

Yılda 15-20 madende bu tür tazminat durumuyla karşılaşma riski olabileceği belirtiliyor. Bakanlığın zaten sınırlı olan bütçesiyle milyarlarca lirayı bulabilecek tazminatları ödemesi halinde diğer faaliyetlerini yürütemez hale geleceğini belirten uzmanlar, “Bu madde yüzünden ülke turizmini zenginleştiren, adeta döviz yumurtlayan tarihi eserler birkaç maden şirketi para kazansın diye gözden çıkarılmak zorunda kalınabilir” dediler.

Limak ve IC Holding’e özel yasa getiriliyor

Yasa teklifinin içerisine Limak ve IC Holding’in Muğla Milas’ta ortaklaşa işlettiği Yeniköy ve Kemerköy Termik Santrallerine özel bir madde de eklendi. İktidar, şirkete özel çıkaracağı düzenlemeyi ‘karanlık’ korkusuyla savundu. Düzenlemeye gerekçe olarak güneş, rüzgar ve hidroelektrik santrallerinin 7 gün 24 saat esasıyla verimli çalışamadığı, bu nedenle kömürlü santrale ihtiyaç olduğu belirtilirken aksi halde Portekiz ve İspanya’da yaşanan geniş çaplı elektrik kesintilerinin Türkiye’de de yaşanabileceği ifade edildi.