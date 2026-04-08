Eski İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Tolga Akalın yarın Anahtar Parti'ye katılacak. Bir süre önce İYİ Parti'd
en istifa eden Akalın'a rozetini Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu takacak.
Eski İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Tolga Akalın'a Anahtar Parti'ye katılımına ilişkin olarak Anahtar Parti'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Eski İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Meral Akşener sonrası İYİ Parti Genel Başkan Adayı olan M. Tolga Akalın partimize katılma kararı almıştır. Sayın Akalın için düzenlenecek rozet takma töreni; Genel Başkanımız Sayın Yavuz Ağıralioğlu’nun katılımıyla 9 Nisan 2026 Perşembe günü saat 14.00’te Ankara Akman Premium Hotel'de gerçekleştirilecektir."