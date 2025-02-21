Çoğu kişi anahtarı kapının arkasında bırakma alışkanlığına sahiptir. Ve bunun hırsızlık girişimini engelleyeceğine inanılır. Ama bu inanç tamamen yanlış.

GÜVENLİK SORUNLARI YAŞAYABİLİRSİNİZ

Güvenlik sorunlarına neden olan bu alışkanlık ayrıca sizin dışarıda kalmanıza da neden olacaktır. Çünkü dalgınlığınızda anahtarı kapının arkasında bırakıp çıkabilirsiniz.

MANYETİK KORUYUCULAR TAKIN

Bundan dolayı hırsızlar için özellikle Avrupa'da da sıklıkla kullanılan, manyetik bir koruyucu takabilirsiniz. Anahtarlarınızı gece ve gündüz asla kapıda bırakmamalısınız. Ayrıca, sadece kapıda değil, dolapta ya da portmantoya da koyulmamalı.