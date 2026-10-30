Ev veya daire anahtarlarını eve girer girmez gelişigüzel bir yere bırakmak oldukça yaygın bir alışkanlık. Mutfak masası, yatak odasındaki komodin ya da giriş kapısının önü çoğu kişinin anahtarlarını bıraktığı yerler arasında bulunuyor. Ancak halk inanışlarına göre evde anahtarların bırakılmaması gereken bazı noktalar var. Bu üç yerin kötü şans ve evdeki huzursuzlukla ilişkilendirildiğine inanılıyor.

1. Yemek masasına bırakmak

Halk inanışlarında yemek masası, aile huzurunun, bereketin ve misafirperverliğin sembolü olarak kabul ediliyor. Bu nedenle anahtar gibi dış dünyayla bağlantılı eşyaların yemek masasının üzerine bırakılması hoş karşılanmıyor. Bazı inanışlara göre bu alışkanlık evdeki uyumu ve bereketi olumsuz etkileyebiliyor.

2. Yatak ve komodinin üzerine bırakmak

Bazı geleneksel inanışlarda anahtarlar, evin korunması ve dış dünyayla bağlantı kurulmasıyla ilişkilendiriliyor. Bu nedenle yatak veya komodin üzerinde tutulmaları tavsiye edilmiyor. Söz konusu inanışlarda bu alışkanlığın evin huzurunu olumsuz etkileyebileceği düşünülüyor.

3. Giriş kapısının önüne ve yere bırakmak

Anahtarların gelişigüzel bırakılmaması gerektiğine ilişkin inanışlar, özellikle evin giriş bölümünü de kapsıyor. Anahtarın evi ve kişisel alanı temsil ettiği düşünülürken, ona özensiz davranmak bazı halk inanışlarında kötü bir işaret olarak yorumlanıyor.