Hakkari’nin Derecik ilçesi Merkez Mahallesi’nde akşam saatlerinde yürekleri dağlayan feci bir kaza meydana geldi. Dairesine girmek isteyen 36 yaşındaki Uzman Çavuş Kasım Yurt, anahtarını içeride unuttuğunu fark edince kendi imkanlarıyla içeri giremedi. Bunun üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak itfaiye ekiplerinden yardım talebinde bulundu.

İTFAİYE ARACI ANİDEN KAYDI

İhbar üzerine adrese kısa sürede sevk edilen itfaiye ekipleri, Yurt'un 5'inci katta bulunan evinin balkonuna ulaşabilmesi için merdivenli sepeti yukarı doğru yönlendirdi. Ancak merdiven sepetinin balkona tam yanaşamaması üzerine Uzman Çavuş Kasım Yurt, sepete binmekten vazgeçerek aşağıya inmeye çalıştı. Bu esnada henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkan itfaiye aracı aniden kaydı.

HASTANEDE CAN VERDİ, İNCELEME BAŞLATILDI

Kayarak duvara yanaşan araç ile duvar arasında sıkışan Kasım Yurt ağır şekilde yaralandı. Çevredekilerin ve ekiplerin ihbarıyla olay yerine hızla sağlık ekipleri intikal etti. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı ağır yaralı asker, ambulansla hemen Derecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yurt, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaşanan feci olaya ilişkin adli ve idari inceleme başlatıldı.