Hollanda'nın Amsterdam kenti yakınlarındaki IJmeer Gölü üzerinde yer alan 1895 tarihli tarihi Fort Pampus (Pampus Kalesi), anakarayla elektrik, su ve doğalgaz bağlantısı olmadan tam kapasite çalışmaya başladı. 2024 yılında devreye alınan entegre yeni enerji sistemi sayesinde yapay ada, fosil yakıt kullanmadan yılda 100 bin ziyaretçiyi ağırlıyor.

KALE ENERJİ İHTİYACINI NASIL KARŞILIYOR?

Anakaraya şebeke bağlantısı bulunmayan adada elektrik üretimi, güneş panelleri ve rüzgar türbinlerinin eş zamanlı çalışmasıyla sağlanıyor. Hava koşullarına bağlı üretim dalgalanmalarını dengelemek amacıyla sistemde lityum piller, ısı depolama üniteleri ve fazla elektriği hidrojene dönüştüren depolama sistemleri kullanılıyor. Üretilen enerji; aydınlatma, mutfak ekipmanları ve su arıtma tesisinin işletiminde kullanılıyor.

ATIKLAR VE GÖL SUYU NASIL DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR?

Adadaki restoranın yemek atıkları, kurulan biyodigestör sistemiyle işlenerek biyogaza dönüştürülüyor ve enerji üretimine katkı sağlıyor. İçme ve kullanım suyu ihtiyacı ise doğrudan IJmeer Gölü'nden karşılanıyor. Göl suyu; kum-çakıl filtreleri, nanofiltrasyon membranları ve ultraviyole (UV) ışık aşamalarından geçirilerek içilebilir kaliteye ulaştırılıyor. Arıtma tesisi de kendi bünyesindeki güneş panelleri ve bataryalarla çalışıyor.

1895 YAPIMI ASKERİ KALE BUGÜN HANGİ AMACA HİZMET EDİYOR?

Amsterdam'ı savunmak amacıyla inşa edilen 135 kilometrelik savunma hattının bir parçası olan kale, 1895 yılında dışarıdan ikmal almadan 200 askeri 3 ay boyunca barındıracak şekilde tasarlanmıştı. Askeri işlevini yitirdikten sonra lojistik zorluklarla karşılaşan ada, günümüzde sürdürülebilir teknoloji merkezi olarak hizmet veriyor. Yılda 10 bini öğrenci olmak üzere yaklaşık 100 bin ziyaretçi ağırlayan tesis, izole bölgelerin kendi kaynaklarını nasıl üretebileceğine dair canlı bir model sunuyor.