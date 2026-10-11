ANKARA’nın Etimesgut ilçesinde 6 Ekim’de saat 02.45 sıralarında bir özel anaokuluna kapalı olduğu gece saatlerinde silahla ateş açıldı. Sabah okula gelen personel, kapıya 4 mermi isabet ettiğini fark etti. İhbar üzerine gelen ekipler, olay yerinde 2 adet boş kovan buldu.

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Olayın aydınlatılması için Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Olay öncesi ve sonrasına ait kamera görüntüleri ile araç hareketleri ve güzergahları incelendi. Saha çalışmalarıyla saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin kimlikleri, olayda kullanılan araç ve silahla bağlantıları tespit edildi.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Çalışmalarda silahla ateş eden B.T., olay sırasında aracı kullanan H.D., araçta bulunan M.A.K. ile azmettirici oldukları değerlendirilen G.Ç. ve S.M. yakalandı. Operasyonda olayda kullanılan silah da bir evin çatısında ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.