Balıkesir’in Gömeç ilçesinde faaliyet gösteren özel bir anaokulunda kaydedilen ve hangi tarihte çekildiği henüz belirlenemeyen görüntüler eğitim camiasını ve kamuoyunu ayağa kaldırdı. İnternete düşen kayıtlarda, kurumda görevli bir öğretmenin 5 yaşındaki öğrencisine hem fiziksel şiddet uyguladığı hem de ağır tehdit ve hakaretlerde bulunduğu iddia edildi.

"YAPMAYIN" ÇIĞLIĞINA RAĞMEN ŞİDDETİ SÜRDÜRDÜ

Sosyal medyayı sallayan videoda, 5 yaşındaki küçük çocuğun çaresizlik içinde "Annemi ara" diyerek ağladığı, öğretmenin ise bu feryada "Kapa çeneni" şeklinde bağırarak yanıt verdiği duyuluyor. Olay esnasında ortamda bulunan bir başka görevlinin "Öğretmenim, yapmayın, yapmayın" sözleriyle engellemeye çalışmasına rağmen şahsın öfkesine hakim olamadığı görülüyor.

"SENİ DOĞDUĞUNA PİŞMAN EDERİM!"

Olay anında bir diğer kişinin "Ne yaptı?" sorusu üzerine öğretmenin "Gerçekten bıktım artık ya. Arkadaşlarına ve masaya vuruyor, annesi yok diye" yanıtını verdiği belirlendi. Sınırları aşan öğretmenin, ağlamaya devam eden çocuğa yönelttiği "Bana ne senin annen yoksa. Bir daha annem yok diye ağlarsan seni doğduğuna pişman ederim" şeklindeki tehdit dolu sözleri ise izleyenlerin kanını dondurdu.

Görüntülerin çekildiği tarih ve zaman dilimi henüz netlik kazanmazken, skandal olayın ardından yetkili makamların ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün adli ve idari soruşturma başlatması bekleniyor.