Veri Enstitüsü'nün Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Ağırdır, kulislerde konuşulan Anayasa değişikliği iddialarına ilişkin dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu.

Gazete Oksijen'den İlke Gürsoy'a konuşan Bekir Ağırdır, Anayasa değişikliği için Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın DEM Parti'nin oyuna ihtiyacı olmadığını belirterek, muhalefet partilerinin de kabul ettiğini söyledi.

"DEM'İN OYUNA İHTİYACI YOK, ERKEN SEÇİM KARARI ALINACAK"

Ağırdır, "İktidar, Erdoğan’ın adaylığının yolunu açacak anayasa değişikliği için yeterli milletvekili sayısını bulmak için süreci başlattı" ifadelerini kullandığı açıklamasında şunları kaydetti:

"Ülke içindeki bir kesimin iddia ettiği gibi de bütün bu hikayenin, Cumhurbaşkanı’nın yeniden aday olması ve seçimi kazanması için yapıldığı ve DEM Parti’nin 40 milletvekilinin oyunu almak için düşünülen göstermelik bir hamle olduğu gibi yaklaşımlar meseleyi çok hafife alıyor. Anayasa değişikliği zaten ülkenin demokratikleşmesi, parlamenter sisteme geri dönülmesi ya da denge denetleme mekanizmalarının inşa edilmesi, şeffaflık, hesap verebilirlik ya da toplumsal barış, huzur için konuşulmuyordu ki. Cumhurbaşkanının bir kere daha aday olabilmesi ve bu merkezi yönetimin sürdürülmesi, hatta daha da güçlendirilmesi için konuşuluyordu. Bunun için artık DEM'in oyuna falan ihtiyacı yok Tayyip Bey’in. Artık 'Cumhurbaşkanı üçüncü kere aday olamaz' lafı yok. Herkes kabullendi. Bunun olabilmesinin yolu, Meclis’in bir erken seçim kararı vermesi ve o erken seçimle beraber cumhurbaşkanlığının da düşüyor olup yeniden seçim yapılma imkanı.

"ANAYASAYI ZORLAMAYA GEREK KALMADI"

Şimdi bu fikri CHP dahil bütün muhalefet partileri de kabullendi. AK Parti o kararı meclise getirecek ve ne gün ihtiyaç duyarsa CHP dahil herkes elini kaldıracak. Erken seçim kararı alınacak, Tayyip Bey de aday olacak. Seçimi kazanıp kazanamayacağı ayrı bir şey. Ama bunun için anayasayı zorlamaya falan gerek kalmadı."